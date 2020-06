Deux HELLFEST à la suite en 2021 ?!

Zegut l’avait évoqué mi-Mai, mais aujourd’hui c’est ce qu’on peut lire dans l’interview de Ben Barbaud dans le Rock Hard n°209 et qu’on peut se procurer en suivant ce lien. En effet, en fin d’interview c’est se que déclare Ben Barbaud, il pourrait y avoir l’affiche 2020 un premier week-end et une affiche 2021 pour le second week-end juste après. Ca laisse rêveur… Le HELLFEST 2021 ou tout du moins le premier week-end aura lieu les 18, 19 et 20 juin 2021.

On a hâte d’en savoir plus !