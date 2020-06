CORROSION OF CONFORMITY de retour en France en 2021

CORROSION OF CONFORMITY et SPIRIT ADRIFT viennent d’annonce les nouvelles dates de leur tournée européenne prévue désormais pour 2021.

04/24 Dublin, IRE – The Academy

04/25 Belfast, IRE – The Limelight

04/27 Glasgow, UK – The Garage

04/28 Manchester, UK – Academy

05/01 Izegem, BEL – Headbangers Ball Festival

05/02 Colmar, FRA – Le Grillen

05/04 Paris, FRA – Petit Bain

05/05 Toulouse, FRA – Connextion Live

05/07 Barcelona, SPA – Razzmatazz

05/10 Milan, ITA – Legend

05/11 Zurich, SWI – Klub Complex

05/12 Salzburg, AUT – Rockhouse

05/14 Munich, GER – Backstage

05/16 Copenhagen, DEN – Pumpehuset

05/18 Hamburg, GER – Logo

05/19 Haarlem, NET – Patronaat

05/21 Southampton, UK – Engine Rooms

05/22 Birmingham, UK – O2 Institute