CHRONUS vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour le titre « Heavy is the Crown » tiré de l’excellent album « Idols » et donc la chronique est à lire en suivant ce lien.

A propos du titre le groupe déclare: « Le deuxième single de » Idols « . Un coup de poing sonore dans l’intestin. Beaucoup veulent gouverner le monde mais personne ne veut porter le poids qui va avec. Le titre dit tout. »