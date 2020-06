BPMD (Overkill, Vio-lence…) dévoile une reprise de Grand Funk Railroad

BPMD (Overkill, Vio-lence…) vient de partager une reprise de Grand Funk Railroad et de son titre « We’re An American Band » tiré de son album « American Made » à paraître ce vendredi via Napalm Records. A noter que le projet est composé de Bobby Blitz, Mike Portnoy, Mark Menghi et Phil Demmel.

TRACKLIST

01. Wang Dang Sweet Poontang

02. Toys in the Attic

03. Evil

04. Beer Drinkers & Hell Raisers

05. Saturday Night Special

06. Tattoo Vampire (featuring Buck Dharma of Blue Öyster Cult)

07. D.O.A.

08. Walk Away

09. Never in My Life

10. We’re an American Band