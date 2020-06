AVATAR dévoile le nouveau single « God Of Sick Dreams »

AVATAR vient de publier un nouveau single intitulé « God Of Sick Dreams » à découvrir ci-dessous. Le nouvel album « Hunter Gatherer » sortira le 7 août 2020 (Edition limitée CD Digipak, Vinyles noir + CD, Edition Deluxe vinyle de couleur + CD & digital). A voir en concert avec Iron Maiden en 2021.

Plus d’infos: https://avatarfr.lnk.to/HunterGatherer







Produit par Jay Ruston (Stone Sour, Slipknot, Anthrax) aux Sphere Studios à Los Angeles, « Hunter Gatherer » est sans doute l’album le plus sombre et le plus sinistre que le groupe ait créé à ce jour, une sorte d’étude approfondie sur la cruauté, la technologie, le dédain et la privation.

Les musiciens ont travaillé sur les fondations de chaque chanson, en les interprétant d’abord « live », ensemble, comme ils l’avaient déjà fait en 2014 pour l’album « Hail the Apocalypse ». Cette méthode « old-school » visant à jouer « d’un seul bloc » en studio, se rapproche tout simplement de ce que le groupe fait sur scène et a ainsi permis de capturer l’essence même d’AVATAR, ce don de briser les frontières entre groupe de metal et troupe de théâtre, avec une approche définitivement cinématographique.

Entièrement enregistré sur des bandes de 2 pouces, « Hunter Gatherer » présente donc AVATAR dans toutes ses splendeurs et décadences, et permet ainsi au groupe de Göteborg de conforter cette place unique qu’il occupe dans le vaste et riche paysage du heavy metal passé et présent !

À travers des compositions ambitieuses et des narrations dégageant de troublantes visions, AVATAR brouille parfaitement la ligne entre les images et les sons. « Hunter Gatherer » délivre de nouveaux hymnes destinés à rester ancrés dans l’esprit des fans, des missiles d’une précision terriblement efficace qui ciblent un public en attente de nouvelles sensations fortes et d’un groupe capable de tous les rallier à sa cause. Plus qu’un simple groupe, AVATAR est une expérience aussi stimulante qu’audacieuse et tout à fait captivante.

La France est un territoire particulier pour la troupe du volubile chanteur Johannes Eckerström, qui n’a pas son pareil pour mettre en scène sa musique et surprendre ainsi le public, comme l’ont déjà prouvé les époustouflantes prestations du groupe au Hellfest, au Download, en 1ère partie de Slipknot aux Arènes de Nîmes ou en tête d’affiche au Trianon à Paris ainsi qu’à travers ses autres concerts archi-complets dans l’hexagone.