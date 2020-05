Voici une nouvelle vidéo pour une reprise de White Zombie par des membres de Converge, Fit For An Autopsy, Fucked And Bound pour le Two Minutes To Late Night. C’est à voir ci-dessous.

Chant: Lisa Mungo (Fucked And Bound, Daughters)

Guitare: Will Putney (Fit For An Autopsy, END)

Guitar et Chant: Jordan ‘Gwarsenio Hall’ Olds

Basse: Nick Cageao (Mutoid Man)

Batterie: Ben Koller (Converge, Mutoid Man & All Pigs Must Die)