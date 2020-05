Jason Bittner le batteur d’OVERKILL/SHADOWS FALL a fait équipe avec le chanteur d’EXODUS, Steve « Zetro » Souza, et son bassiste Jack Gibson ainsi qu’avec le guitariste d’ANGOR/ex-SHADOWS FALL Felipe Roa pour enregistrer une version spéciale « quarantine » du titre « Wake Up Dead » de MEGADETH’s « Wake Up Dead ». C’est à voir ci-dessous.