Une reprise de DANZIG pour le titre « Snakes Of Christ » en soutien à « Two Minutes To Late Night » est disponible via Youtube.

Il rassemble:

Chant: Jordan “Gwarsenio Hall” Olds

Guitare: Gina Gleason (Baroness)

Guitare: John LaMacchia (Candiria/Spylacopa)

Basse: Stella Leung (Potion)

Batterie: Santos Montano (Old Man Gloom)