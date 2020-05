SOULFLY surprend tout le monde en sortant un EP Live intitulé « Live Ritual NYC MMXIX ». Cet EP de 7 titres a été enregistré durant le concert du groupe me 11 Février 2019 à New York. Une vidéo du titre « The Summoning » est également disponible.

01 – “The Summoning”

02 – “Under Rapture”

03 – “Fire”

04 – “Porrada”

05 – “Ritual”

06 – “I And I”

07 – “Back To The Primitive”