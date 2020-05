Communiqué: « Scarlean vous présente une vidéo One Shot Live pour fêter la fin du confinement en France ! Une bonne manière de vous montrer comment Scarlean joue Live ! Ce titre, extrait de l’album ‘SOULMATES’, se nomme ‘Next to The Maker. Un titre puissant, groove et technique qui vous montre une partie de la palette musicale du groupe. Profitez de ce moment avant de les retrouver sur scène on l’espère rapidement ! »