POP EVIL dévoile deux nouveaux titres

Communiqué: Aujourd’hui, les américain Pop Evil lancent non pas un, mais deux titres extraits de leur futur nouvel album !

Le groupe du Michigan est actuellement studio avec différents producteurs et ces nouvelles chansons dévoilent deux univers différents :

du metal très direct avec » Let the Chaos Reign »

Produit par Nick Rowe (Lamb of God, Vampire Weekend…)

Mixé by Drew Fulk (Fear Factory, We Came as Romans, Wage War…)





et une approche plus « expérimentale » avec « Work »

Co-produit par Boonn (Grandson, Mike Shinoda…. ) & Krupa

Mixé par Adam Hawkins (Twenty One Pilots, Yungblud, Muse…)