PAPA ROACH vient de publier une nouvelle vidéo pour le titre « Feel Like Home ». La vidéo a été tournée à la maison, sous quarantaine, avec les membres du groupe et leur famille.

PAPA ROACH déclare: « Nous sommes tous à la maison, en quarantaine, et avons décidé d’essayer de divertir un peu nos familles avec l’une de nos chansons préférées de l’album – nous espérons que cela apportera un peu de joie et de positivité. J’ai vraiment hâte de voir des gens du monde entier essayer les leurs! ».

En effet le groupe et Better Noise Music ont lancé #FEELLIKEHOMECHALLENGE, pour encourager les fans a faire leur propre vidéo, et participer à un concours avec comme premier prix 1.200$.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/paparoach/