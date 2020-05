Motocultor Festival : RDV en 2021 !

En raison de la crise sanitaire actuelle et des récentes mesures prises par le gouvernement, la XIIIème édition du Motocultor Festival ne se déroulera pas en 2020, mais les 19, 20, 21 et 22 Août 2021.

« Notre destin n’était plus entre nos mains, et depuis hier, la messe est dite. Ce n’est non sans tristesse que nous vous annonçons le report de l’édition 2020 du Motocultor Festival. Affectés par cette annonce, nous pensons aussi à tous ceux qui font vivre l’événement: bénévoles, techniciens, prestataires, partenaires, et bien-sûr vous, festivaliers.

Nous vous donnons désormais rendez-vous les 19, 20, 21, et 22 août 2021 à Saint-Nolff pour la XIIIème édition !

Notre équipe est d’ores et déjà en train de se pencher sur la programmation et les reports possibles de groupes, ainsi que sur les modalités concernant la billetterie et les remboursements. Ces points feront l’objet d’annonce dans les prochains jours. Sachez que les billets 2020 seront bien valables en 2021, et nous aideront ainsi à conserver la trésorerie nécessaire pour préparer la prochaine édition.

La tournée Motocultor Night Fever, qui devait avoir lieu fin mai, est annulée. Les billets seront remboursés auprès des organisateurs / revendeurs officiels de chaque date, merci de vous rapprocher auprès d’eux pour les modalités de remboursement.

La situation financière du festival est fragile, mais son avenir n’est pas remis en cause. Et comme l’ensemble des festivals, nous tâcherons d’adapter notre modèle économique.

Nous envoyons tout notre soutien aux équipes des événements contraints d’annuler à travers la France, mais aussi à travers l’Europe. Ces temps-ci ne sont simples pour personne. Nous renouvelons par ailleurs nos pensées à toutes celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour combattre, freiner et éradiquer cette pandémie et soigner ceux qui en sont victimes.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien, qui nous touchent sincèrement et nous donnent la force nécessaire pour avancer. Plus que jamais, nous avons hâte du retour des festivals, terrains de fête et de vie, plus que jamais, nous avons hâte de vous retrouver en 2021.

Portez-vous bien ! » (Yann Le Baraillec)