Motocultor Festival : ouverture de la billetterie 2021 et fonds de soutien

Ouverture de la billetterie 2021, premières confirmations et fonds de solidarité.

Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière, en raison du Covid-19, la XIIIème édition du Motocultor Festival a été reportée aux 19, 20, 21 et 22 Août 2021. Nous sommes fiers de vous annoncer qu’une quinzaine de groupes parmi lesquels Heilung, Amenra, Dark Tranquility ou encore Skàld a d’ores et déjà confirmé sa présence. Par ailleurs, le festival met en place un fonds de solidarité afin de permettre à ceux qui le souhaitent de le soutenir.

Communiqué de Yann Le Baraillec :

« Bonjour à tous,

Un grand merci pour tous vos messages chaleureux.​ ​Nous sommes conscients de la chance de vous avoir à nos côtés, dans les bons moments, mais aussi dans les plus difficiles, et ce depuis plusieurs années.

Nous sommes d’ores et déjà en mesure de vous confirmer la présence des groupes suivants : Heilung (Jeudi 19 août 2021) / Amenra / Igorrr / Dark Tranquillity / Skàld (Jeudi 19 août 2021)​ ​/ Orange Goblin / Cattle Decapitation / Benighted / Klone / Valley Of The Sun / Thundermother / Imperial Triumphant / Acyl / Abrahma / Druids Of The Gué Charette. Nous travaillons d’arrache-pied pour reporter un maximum de l’affiche prévue en 2020 sur l’édition 2021, nous vous tiendrons informés.

● BILLETTERIE 2020

Votre billet 2020 est valable pour l’édition 2021, conservez-le ! Aucune démarche n’est à effectuer de votre côté.

Les demandes de remboursement sont désormais ouvertes. Plus toutes les informations et réponses à vos questions: https://www.motocultor-festival.com/wordpress/informations-billetterie-2020/

● OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 2021

Lien billetterie : ​https://web.digitick.com/index-css5-motocultor-pg1.html Vous avez 18 ans, en fonction de votre département, vous pouvez bénéficier du Pass Culture, rendez-vous sur la web application: ​https://pass.culture.fr/ .

● OUVERTURE D’UN FONDS DE SOUTIEN AU FESTIVAL

Vous avez été nombreux à nous faire part d’une volonté de nous aider par le biais de dons. L’impact financier de ce report n’est évidemment pas sans conséquences. Nous avons à cet effet ouvert un fonds de soutien, afin de : – limiter les pertes sèches suite au report de l’édition 2020, – vous préparer une édition 2021, au moins à la hauteur de celle prévue cette année !

Pour celles et ceux qui le souhaitent et le peuvent, voici la plateforme de dons défiscalisés, qui sera accessible ​jusqu’au 19 août 2020 ​: https://www.helloasso.com/associations/motocultor-fest-prod/formulaires/2/widget

L’équipe travaille également à mettre en place un merchandising spécial « report ». Restez connectés, nous vous en dirons plus prochainement ! »