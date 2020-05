Christian « Speesy » Giesler (KREATOR de 1994 à 2019) s’allie à Jeramie Kling (VENOM INC, MASSACRE, THE ABSENCE) et Taylor Nordberg (MASSACRE, THE ABSENCE) pour former un combo Punk nommé FORE. Ils sont accompagnés au chant par Brian Stephenson (OLD JAMES, SKULL FIST).

Plus d’infos : https://forepunk.bandcamp.com/releases