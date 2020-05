LES TAMBOURS DU BRONX dévoilent le live de leur incontournable medley de Sepultura

Communiqué: Après avoir parcouru plus de 30 pays, LES TAMBOURS DU BRONX avaient décidé de frapper fort en 2018 et de signer un retour fracassant avec « WEAPONS OF MASS PERCUSSION » (W.O.M.P.) !

Accompagnés de Franky Costanza (ex-DAGOBA, BLAZING WAR MACHINE) à la batterie, Stéphane Buriez (LOUDBLAST) et Reuno Wangermez (LOFOFORA) au chant, d’Arco Trauma au clavier, de deux membres des TAMBOURS DU BRONX passés à la guitare électrique et d’un autre passé à la basse, ils écument les scènes et festivals de France avec un succès qui va sans cesse crescendo, dates après dates.

Comme un clin d’oeil à leur première collaboration metal avec Sepultura, ils dévoilent aujourd’hui les images live du leur medley Sepultura – « Refuse / Resist », « Roots Bloody Roots » et « Territory » – avec Julien de Benighted et Poun de Black Bomb A en guests. De quoi se rappeler ce qu’est un concert des Tambours du Bronx en attendant de les retrouver sur scène dès que possible.