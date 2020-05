Le nouvel EP de DUALITY sort le 15 mai

Entre 2018 et 2019, DUALITY s’est fait repéré par de nombreuse sorties de clip, il est temps aujourd’hui de découvrir le produit fini : ELEMENTS, leur nouvel EP.

DUALITY est un groupe de Metal moderne, dont la musique se rapproche de l’univers de Textures, Tesseract ou Fire from the Gods.

Après la sortie d’une série de quatre singles de 2018 à 2019, ponctuée par des clips dont le fameux titre « Fluffy Cloud » , DUALITY propose un nouvel EP de 5 titres : « Elements ».

« Elements EP » sera disponible le vendredi 15 mai 2020.

Dans Solace, le dernier clip issu de l’EP il est question d’acceptation de soi et de réminiscence. Nous ne pouvons nous élever sans nous plonger au plus profond de nous-mêmes, dans nos souvenirs enfouis.

Les réponses aux questions que se pose le personnage sont là, ancrées en lui. L’apaisement qu’il recherche aussi, caché dans cet havre de paix que l’on ne peut atteindre sans se frotter à soi-même, par-delà les frustrations et les conflits intérieurs.

S’il était plus ouvert à lui-même il verrait. S’il ouvrait son coeur il saurait. Quand il sera prêt, il comprendra.







Solace est clip home-made réalisé par DUALITY au Studio Sud (Villebon sur Yvette), à tour de rôle (il n’y a pas de plan d’ensemble dans le clip). Le montage a été réalisé par le bassiste du groupe, Max. Pour l’anecdote, pendant le tournage, la salle était tellement enfumée que les membres du groupe expiraient littéralement de la fumée de leurs poumons !