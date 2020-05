Les fils de Lars Ulrich (Metallica), Myles et Layne, respectivememnt agés de 21 et 18 ans, ont repris le titre des Beatles « Eleanor Rigby ». Il s’agit d’un duo basse batterie et c’est Lars Ulrich lui même qui a filmé la reprise. Elle était destinée au magazine Rolling Stone, voir l’article en suivant ce lien.