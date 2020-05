C’est l’info non confirmée que vient de nous balancer Zegut ! Quand on sait qu’il est toujours très bien informé, on peut se poser la question… Il annonce par ailleurs que l’un serait avec l’affiche 2020 et l’autre avec une affiche 2021 !

En attendant une nouvelle info ou une confirmation, ça pourrait être assez exceptionnel !