Découvrez TETRARCH et son clip « I’m Not Right »

Communiqué: “Unstable”, le nouvel album du groupe américain TETRARCH ne sortira pas avant cet automne mais vous pouvez d’ores et déjà en découvrir un 1er extrait à travers le clip de » I’m Not Right »

Co-produit par Dave Otero (Cattle Decapitation, Allegeon, Khemmis) et les musiciens eux-mêmes, « Unstable » est un mélange de riffs lourds et intenses, de sombres vibrations et de chœurs rapidement obsédants, à même de mettre K.O plus d’un fan de musique H.E.A.V.Y !

Originaire de d’Atlanta, mais désormais basé à Los-Angeles, TETRARCH s’est fait connaitre en 2017 avec l’album » Freak » déjà produit par Dave Otero. Le nom du groupe s’inspire de celui d’un char de combat utilisé par les anglais au cours de la seconde guerre mondiale.

H.E.A.V.Y on vous a dit !