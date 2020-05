DEATH AWAITS Fest ce vendredi 29 mai (Virtual Edition)

Communiqué: On a bossé pendant plusieurs semaines dessus, et ça y est, on est super fiers de pouvoir vous annoncer que cette édition virtuelle du DEATH AWAITS fest aura bien lieu !

Alors on vous donne rendez vous le Vendredi 29 Mai, à 21h pour une grosse séance de découvertes sans bouger de votre canapé, venez nombreux les amis !

Vendredi 29 Mai – 21 h

Les groupes : BENIGHTED, FRACTAL UNIVERSE, DEATHAWAITS, PIT DISORDER, GOHRGONE, SPHERES, ODDISM, DOG TIRED, MANTRA, MOTHER & PEARL, STONE HORNS, SPLIT BRAIN.

Lien de l’évènement: https://www.facebook.com/Death-Awaits-Fest-297236061175180/