C’est au tour de membres de de se lancer dans une nouvelle vidéo pour le « Two Minutes To Late Night ». Il s’agit de la reprise de « Riff Raff » d’AC/DC à découvrir ci-desssous.

Le line up pour la reprise est donc composé de Neil Fallon (Clutch), Adam McGrath (Cave In), Stephen Brodsky (Mutoid Man), Ben Koller (Converge) Tom Draper (Carcass) et Jordan Olds aka Gwarsenio Hall.