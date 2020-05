BEHEMOTH annonce un nouveau EP et dévoile une reprise de THE CURE

BEHEMOTH vient d’annoncer la sortie d’un EP intitulé « A Forest » le 29 mai via Metal Blade. Il s’agit avant tout d’une reprise de THE CURE aussi intitulé « A Forest » avec en Guest, Niklas Kvarforth de Shining.

En voici le track listing:

01 – “A Forest” (The Cure cover) (feat. Niklas Kvarforth)

02 – “A Forest” (The Cure cover) (live from ‘Merry Christless‘, Warsaw Poland, December 2018) (feat. Niklas Kvarforth)

03 – “Shadows Ov Ea Cast Upon Golgotha”

04 – “Evoe”