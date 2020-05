Aidons ROCK HARD France !

En ces temps difficiles, il est important de faire attention à ses proches, à sa famille, à ses amis mais aussi à ce qu’on aime. Alors oui, les Webzines ont un impact sur la presse en général et même si le contenu est bien différent. Il est donc important de tous montrer notre soutien à ce qui représente un des piliers en France de la musique que nous aimons, le magazine ROCK HARD. En effet, le magazine n’a pu sortir le mois dernier à cause du confinement et de l’arrêt temporaire de leur imprimeur, en entrainant une situation complexe pour les finances du magazine. Le numéro 208 avait était offert gratuitement et chacun pouvait laisser un petit quelque chose pour les aider. Ce que nous avons fait.

Aujourd’hui ROCK HARD annonce la sortie d’un nouveau numéro ! Il a donc besoin de notre soutien ! Il s’agit d’aider ces journalistes et cette structure pour qu’il puisse continuer à faire ce travail de qualité que nous apprécions, en les lisant tous les mois sur du papier que nous pouvons tenir entre nos mains. Alors même si vous n’êtes pas grand lecteur, ou fan du papier, faites un effort pour que notre musique puisse garder un magazine indépendant qui vie de cette passion qui nous anime tous. Aidons ROCK HARD en commandant leur nouveau numéro ou en allant l’acheter pour ceux qui auront la chance d’avoir un kiosque ouvert prêt de chez eux.

Une seule adresse: http://www.rockhard.fr/paypal/paypal_fr.html