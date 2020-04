Vers une annulation du HELLFEST 2020

Il est vrai que depuis quelques semaines, il parait difficile d’avoir un quelconque évènement de plusieurs milliers de personnes, que ce soit dans quelques semaines voir quelques mois. Ben Barbaud le boss de l’organisation du Hellfest a répondu à Ouest France pour préciser ou en était cette édition 2020.

Lorsque le quotidien lui demande si l’édition 2020 va être annulé, Ben répond, je cite, « C’est très probable, mais on ne peut pas le dire officiellement ». En effet, l’organisation qui devrait perdre 2 millions d’euros, attend une confirmation du gouvernement sur la prolongation du confinement de 15 jours supplémentaires. Ce qui déclencherait un cas de force majeur pour la non tenue du festival et une option pour pouvoir se retourner vers l’assurance du Hellfest. En même temps et comme le dit lui même Ben, « Qui peut imaginer qu’on autorise en juin et juillet des festivals réunissant 60 000 personnes, dont 20 % d’étrangers dans notre cas, tous collés les uns aux autres, alors qu’on sait qu’il y aura sans doute quelques cas de Covid-19 à droite à gauche ? »

Il n’est pas non plus possible de repousser le festival car difficile de dire quand est-ce que la situation sera revenue à la normale et que bien entendu l’affiche ne pourrait être la même, les États-Unis entrant désormais à leur tour dans la crise liée au COVID-19.

L’organisation espère désormais pouvoir annoncer au plus vite l’édition 2021, avec un minimum d’annulation de sa billetterie afin de garder sa trésorerie et pouvoir se tourner vers l’année prochaine.