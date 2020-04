THE GHOST INSIDE de retour avec un nouvel album et un single en vidéo

THE GHOST INSIDE sera de retour en Juin avec un nouvel album, le premier depuis son accident de bus qui avait eu lieu en 2015. Le groupe en dévoile un extrait avec le single « Aftermath » à découvrir en vidéo ci-dessous.

Ce nouvel album sera dans les bacs le 5 juin via Epitaph Records et en voici le track listing:

01 – “1333”

02 – “Still Alive”

03 – “The Outcast”

04 – “Pressure Point”

05 – “Overexposure”

06 – “Make Or Break”

07 – “Unseen”

08 – “One Choice”

09 – “Phoenix Rise”

10 – “Begin Again”

11 – “Aftermath”