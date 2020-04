NO RETURN annonce le retour de Steeve Petit

NO RETURN via un communiqué annonce son nouveau chanteur.

Steeve Petit avait déjà officié au sein du groupe sur les albums SELF MUTILATION (2001) et MACHINERY (2002).

« No Return line-up 2020 !

Le groupe est très heureux du come- back de Steeve Petit et parallèlement à la sortie du live, prévu pour l’automne 2020 chez MIGHTY MUSIC, travaille sur son nouvel album studio (1er trimestre 2021). Nous avons vraiment hâte de vous revoir sur les routes. Prenez soin de vous et à très vite Guys.

Stronger than ever! »

No Return est un groupe français de Thrash-Death mélodique qui s’est formé en 1989.

No Return enregistre son premier album « Psychological Torment » (1990) en Allemagne en compagnie du batteur de Coroner, Marky Marquis comme directeur artistique, puis le second « Contamination Rises » (1992) aux Morrisound’s Studios de Tampa, Floride en compagnie de Scott Burns. Depuis, le groupe n’a pas arrêté de partager sa passion en se produisant aux côtés de groupes tels Arch Enemy, Samael, Napalm Death, Sepultura, Coroner, Motorhead et bien d’autres encore, tout en continuant de sortir des albums régulièrement.

En mars 2015 sort « Fearless Walk To Rise », produit par Jacob Hansen. S’ensuivent de nombreuses dates, dont une tournée française qui s’achèvera sur la Mainstage du Hellfest, suivie par 2 tournées européennes (avec Dew Scented et Angelus Apatrida en octobre 2015 puis Onslaught et Mors Principium Esten septembre 2016).

En février 2017, le groupe retourne chez Jacob Hansen afin d’enregistrer « The Curse Within » qui sort en novembre 2017. Une tournée française avec Angelus Apatrida coïncide avec la sortie de l’album et le groupe enchaîne une tournée européenne avec Cannibal Corpse en février 2018. Pour l’année 2019 correspondant aux 30 ans du groupe, No Return propose sur cette tournée une set-list exceptionnelle récapitulative de sa carrière.

L’année 2020 marque le retour de Steeve Petit (Self Mutilation, Machinery) au chant.

Parallèlement à la sortie d’un album live prévu pour l’automne 2020, le groupe travaille sur son nouvel album studio pour une sortie en mars 2021.