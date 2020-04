METALLICA Mondays : Un live de 1991 en VOD

METALLICA pour ses Metallica Mondays, a mis en ligne la vidéo d’un concert de 1991 qui avait eu lieu dans le Michigan le 1er Novembre.

En voici la setlist:

00:02:11 Lars Intro

00:08:17 Enter Sandman

00:13:30 Creeping Death

00:21:20 Harvester of Sorrow

00:28:10 Welcome Home (Sanitarium)

00:35:15 Sad But True

00:41:04 Bass Solo

00:48:55 Holier Than Thou

00:53:22 The Unforgiven

01:00:39 Justice Medley

01:10:20 Drum Solo

01:19:16 Guitar Solo

01:23:05 The Four Horsemen

01:28:57 For Whom the Bell Tolls

01:34:23 Fade to Black

01:42:19 Whiplash

01:49:05 Encore Jam

01:50:02 Master of Puppets

01:54:00 Seek & Destroy

02:07:18 One

02:17:37 Last Caress

02:19:09 Am I Evil?

02:24:14 Battery