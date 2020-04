Message des Editions BGO : par ces temps difficiles soutenez la presse musicale spécialisée

Communiqué: Chers lecteurs, chères lectrices,

Tout d’abord, le plus important : nous espérons de tout cœur que vous et vos proches prenez toutes les dispositions pour rester en bonne santé face à cette saleté de coronavirus.

Mais entrons dans le sujet qui nous amène. Beaucoup d’entre vous, lecteurs, ne sont pas au courant de l’envers du décor, mais Guitare Xtreme Magazine, Batterie Magazine, Bassiste Magazine et Guitare Sèche, Le Mag sont des journaux édités par la société B.G.O, une entreprise de presse née en 2004, qui subit de plein fouet, comme bon nombre de structures, cette situation de confinement.

Le marché de la presse spécialisée est fragile, et si nous tenons depuis aussi longtemps, c’est parce que comme vous, nous sommes avant tout des passionnés. Alors cette tempête, nous la traversons en nous accrochant fermement à la barre de notre petit navire.

Nous sommes, hélas, confrontés à des interruptions de parutions (imprimeries au ralenti, points de ventes fermés, chiffres d’affaires publicitaires fortement impactés), ce qui aura à long terme, des conséquences dramatiques pour nous, sans parler des déboires de la société Presstalis (distributeur de 70% des journaux et magazines français) qui tente d’échapper en ce moment au dépôt de bilan.

Le numéro d’avril de Batterie Magazine n’a pu être publié, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, il en sera probablement de même pour nos publications prévues pour début mai, qui risquent de paraître, en fonction de la prolongation du confinement, soit aux environs du 15 mai soit à la fin mai. Un gros coup dur après 16 ans de parutions ininterrompues…

Bien sûr, nous rassemblons tous nos efforts afin de faire face à cette situation inédite, en espérant pouvoir continuer de partager avec vous encore longtemps notre passion pour l’instrument, et ce dès que la situation y sera propice.

Dans un premier temps, nous sommes en train de mettre en place une nouvelle solution digitale plus performante et accessible afin que vous continuiez à nous lire à la maison durant cette quarantaine.

Aussi, face aux difficultés économiques qui découlent fatalement de ce contexte, nous avons pris la décision d’ouvrir une cagnotte Leetchi.

Cette dernière donnera la possibilité, à ceux qui le souhaitent, de faire un geste qui sera évidemment fortement apprécié en ces temps difficiles, et qui nous permettra d’assurer la pérennité de notre travail et de nos emplois : https://www.leetchi.com/c/editionsbgo

Après l’orage, viendra le beau temps…

Merci d’avance pour votre soutien, prenez soin de vous et à très vite.

Les employés et journalistes de la société B.G.O.

Batterie Magazine

Guitare Xtreme Magazine

Bassiste Magazine

Guitare Sèche, Le Mag