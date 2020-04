Le HELLFEST reporté au 18, 19 et 20 juin 2021. Les détails de l’annulation de l’édition 2020…

Communiqué: Hellbangers,

Les autorités françaises signent la fin de la partie pour nous via un arrêté préfectoral.

Il n’y aura pas de HELLFEST cette année.

Vous avez été nombreux à vous inquiéter au sujet de cette 15ème édition anniversaire, mais encore plus à nous témoigner votre soutien dans cette situation sans précédent, qui nous frappe tous de plein fouet. Nous avons espéré, comme vous, et ce jusqu’à la dernière minute, que le festival puisse avoir lieu. Malheureusement, face à la situation inédite actuelle, la Préfecture de Loire-Atlantique,

accompagnée du Ministère de la Culture, ont pris la seule décision qui s’imposait, celle de l’interdire.

L’édition du HELLFEST 2020 est par conséquent annulée. Nous partageons avec eux cette position et les remercions pour la considération et la réactivité dont ils ont fait preuve vis à vis du festival. Plus les jours passaient et plus il nous semblait impossible d’envisager une édition 2020 garantissant une organisation satisfaisante, et, le plus important : votre sécurité.

Ayant conscience que le risque de contagion lié au Covid-19 sera encore élevé en juin, il aurait été irresponsable et dangereux de laisser se rassembler plusieurs dizaines de milliers de fans – torse nu et assoiffés de bière – dans un périmètre ne permettant pas de faire respecter la distanciation sociale de rigueur.

Les autorités nous ont également signifié ne plus être en mesure de pouvoir mettre en place les dispositifs de sécurité et de secours habituels (forces de l’ordre, médecins urgentistes, secouristes etc…) nécessaires à tout grand rassemblement comme le nôtre.

La boule au ventre, nous vous donnons finalement rendez-vous pour cette 15ème édition anniversaire du Hellfest les 18, 19 et 20 juin 2021. Si vous êtes en possession d’un Pass 3 jours ou d’un Pass 1 jour pour l’édition qui devait se tenir en juin prochain, nous vous offrons la possibilité de le convertir en pass pour l’édition 2021, et ce sans frais supplémentaire. Pour cela, il vous sera simplement renvoyé sous peu, par e-mail, un nouveau billet valable pour le Hellfest 2021.

Si vous ne le souhaitez pas, ou n’êtes pas certain de pouvoir participer à l’édition 2021, deux choix s’offrent à vous :

• Rendez-vous sur Ticketswap, l’unique revendeur officiel de tickets valables pour le festival, qui vous garantira une transaction sécurisée. Inutile de préciser les tickets achetés par tous autres biais (Viagogo, Stubhub, …) ne seront pas valables.

En optant pour ce choix, vous ferez plusieurs heureux : un festivalier qui désespérait de ne pas pouvoir venir cette année ; et notre association qui pourra ainsi limiter les dégâts et préparer sereinement l’édition 2021 de VOTRE festival.

• Une solution de remboursement sera également proposée. Nous reviendrons prochainement vers vous sur les différentes possibilités qui vous seront proposées, y compris pour les spécificités liées aux différents packs transports (train, bus, etc…).

C’est un vrai coup dur pour notre association à but non lucratif ainsi que pour notre territoire.

Par respect pour vous, les fans qui avez fait du Hellfest ce qu’il est aujourd’hui, nous tenons à être le plus transparent possible sur les répercussions liées à ce report « forcé ». À partir d’aujourd’hui, l’association Hellfest Productions qui organise chaque année le festival, va devoir affronter un certain nombre de difficultés. A contrario d’autres secteurs, qui seront eux aussi durement touchés par un ralentissement de l’économie sur plusieurs mois, notre association va, elle, devoir faire face à une « année blanche ». Les mesures gouvernementales, que nous saluons, ne suffiront pas à combler les lourdes pertes que l’association va devoir supporter : salaires, frais généraux et de promotion, amortissements bancaires, sont autant de coûts incompressibles qui ne pourront être financés avec une année sans festival.

Consciente des enjeux et de sa responsabilité, l’association Hellfest Productions avait pourtant pris le soin de contracter une assurance de type « tout sauf » avec la compagnie susnommée ALBINGIA, société française d’assurance ayant son siège à Levallois Perret, et ce pour la modique somme de 175 000 €, correspondant au montant de la prime du contrat censé nous couvrir de potentiels risques menant à une annulation. Ce même contrat d’assurance stipule clairement que seront prises en charge les pertes pécuniaires dues à d’éventuelles pandémies à condition que le contrat ait été signé avant l’apparition et la reconnaissance de cette pandémie par les autorités françaises ou par l’OMS. Notre contrat a été signé le 17 décembre 2019, soit avant l’apparition officielle du virus en Chine.

Seulement voilà, notre chère compagnie d’assurance démontre à qui en doutait encore, qu’il est plus facile de payer des primes de contrat plutôt que d’obtenir réparation pour des préjudices censés être couverts : ALBINGIA nous a adressé une fin de non-recevoir sous prétexte que ce « type » de pandémie ne rentrait pas dans les termes de notre police d’assurance.

Nous contestons évidemment cette lecture et cette prise de position. Pour ALBINGIA la solidarité c’est pour les autres, quitte à mettre en péril économiquement leurs assurés. Leur raisonnement est simple, prendre nos cotisations pour une assurance annulation : OUI, nous indemniser : JAMAIS. Pour ce faire, il suffit de jouer sur les mots et imaginer des interprétations pour entamer un procès qui durera des années. Années pendant lesquelles ALBINGIA gardera bien au chaud les sommes qu’elle nous doit. Une attitude que nous dénonçons aujourd’hui publiquement afin de faire la lumière sur ces pratiques que nous trouvons honteuses, surtout par les temps qui courent.

La solidarité et le respect de leurs engagements devraient être au centre des préoccupations des assureurs.

Bref, en attendant le début de cette longue procédure, deux mots nous viennent à destination de cette compagnie d’assurance censée être spécialisée dans les domaines de l’évènementiel et de l’audiovisuel : FUCK YOU !

Loin d’être un soulagement pour nous, ce report d’un an met également en difficulté financière de nombreux acteurs sans lesquels le festival n’aurait pas lieu : intermittents du spectacle, prestataires de services, fournisseurs, associations partenaires, producteurs et artistes… Tous comptent à nos yeux et forment une famille soudée et solidaire. Certains d’entre eux vont être vont gravement atteints par les conséquences liées à leur perte d’activité, et nous souhaitons vivement leur témoigner notre soutien indéfectible. Nous leur donnons à tous rendez-vous en 2021, une fois cette difficile parenthèse refermée. Malgré ces temps sombres, notre motivation et notre volonté demeurent intactes. Grâce à votre soutien, à celui de nos partenaires (enfin pas celui de l’assurance manifestement…), à celui de nos bénévoles et de tous les amoureux de la musique en général, nous continuerons à porter haut et fort les couleurs des musiques extrêmes, soyez en sûrs ! Tous solidaires pour vite se retrouver !

Pour conclure, un peu partout en France, des appels aux dons se multiplient afin d’aider les personnels soignants qui luttent contre cette pandémie. Face à cette situation, il est hors de question pour nous d’attendre les bras croisés.

En tant qu’événement fédérateur d’une grande communauté nous tenons à répondre à cet appel et pour cela nous comptons aussi sur VOUS !

C’est pourquoi nous lançons dès maintenant une cagnotte en ligne afin de collecter des fonds à destination du CHU de Nantes, et nous y versons une donation de 20 000 €. Cette somme correspond aux frais d’intervention habituels des médecins-urgentistes sur le festival, présents à vos côtés chaque année et qui bien sûr ne seront pas sollicités en 2020.

Nous vous invitons dès maintenant, si vous le pouvez, à participer à cette cagnotte « Hellfest for Health » pour soutenir la Recherche et les équipes du CHU de Nantes. Ainsi vous montrerez à tous, que les fans de musiques extrêmes savent faire preuve de solidarité et de générosité envers ceux qui aujourd’hui sont au front pour nous protéger.

« Hellfest for Health » : https://www.helloasso.com/associations/hellfest-productions/collectes/hellfest-for-health

Stay strong, Stay safe, Stay home

Il vous reste donc un peu plus d’un an pour parfaire votre headbanging. On vous attendra les 18, 19 et 20 juin 2021 avec encore plus d’impatience que d’habitude ! D’ici là prenez soin de vous, de vos proches, des gens que vous aimez et surtout restez chez vous. Nous vous souhaitons à tous un « agréable » confinement aux sons des guitares saturées ! On se revoit très vite et, bien sûr, on vous tient au jus de la suite des évènements

Hellfest crew