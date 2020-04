Le BetiZFest reporté au mois de Novembre

Communiqué: En cette période inédite, nous sommes tous confinés à la maison. Certains d’entre vous n’ont surement pas vu l’information, le BetiZFest qui devait avoir lieu dans quelques jours est reporté les vendredi 20 et samedi 21 novembre 2020 toujours au Palais des Grottes de Cambrai.

Retrouvez le récap des confirmations du report du BetiZFest en novembre prochain suite à la situation actuelle :

* Vendredi 20 novembre 2020 :

Lacuna Coil

Black Bomb A

Dagoba

Insanity Alert

* Samedi 21 novembre 2020 :

Buzzcocks

Les Sheriff

AutoThune

Les autres groupes ne sont hélas pas disponibles et seront présents l’année prochaine, en avril 2021. Nous remercions d’ailleurs les agents et les artistes pour leur flexibilité.

Nous sommes en train de travailler sur l’organisation et sur la programmation de nouveaux artistes qui viendront s’ajouter et compléter l’affiche de cette 18ème édition. On vous en dit plus le plus rapidement possible.

On rappelle que tous les billets déjà achetés seront valables pour la prochaine édition en novembre. Si les dates ne conviennent pas, il est possible de se faire rembourser via notre prestataire Digitick/See Tickets jusqu’au 30 avril 2020 :

https://faq.seetickets.fr/portal/kb/service-client-see-tickets

https://www.digitick.com/customerservice

La billetterie a été mise à jour et est disponible : http://web.digitick.com/index-css5-betizfest-pg1.html

Nous avons plus que besoin de votre soutien en cette période difficile !