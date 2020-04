ENSLAVED vient de révéler le track listing de son nouvel album intitulé « Utgard » et prévu pour cet automne.

01 – “Fires In The Dark”

02 – “Jettegryta”

03 – “Sequence”

04 – “Homebound”

05 – “Utgardr”

06 – “Urjotun”

07 – “Flight Of Thought And Memory”

08 – “Storms Of Utgard”

09 – “Distant Seasons”

Le groupe partage également le concert qu’il a donné pour le Verftet online music festival: