DISCONNECTED dévoile une vidéo pour « Unstoppable »

Communiqué: Parti de rien en 2018, Disconnected a réussi le tour de force de pouvoir tourner avec certains des plus grands noms du metal international et français tel que Tremonti, Judas Priest et Mass Hysteria, prouvant ainsi que le travail acharné finit toujours par payer.

Ce titre « Unstoppable », c’est eux, c’est nous tous. Peu importe les obstacles que nous rencontrons, nous avons tous en nous la possibilité de choisir de rêver plus haut, de faire plus, d’être « Unstoppable » !!

Retrouvez Disconnected sur les planches du Cabaret Vert le 20 août prochain en compagnie de Slipknot et Red Fang entre autres !!

Unstoppable est disponible sur toutes les plateformes (Deezer, Spotify, Itunes…) ainsi que sur le bandcamp du groupe : https://wearedisconnected.bandcamp.com/