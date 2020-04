Dino Cazares le guitariste de Fear Factory, Asesino, Divine Heresy, etc. est à la recherche d’un chanteur pour un nouveau projet. Il a ouvert cette recherche à tout le monde via un post que voici:

» Looking for a singer for a new project in the style of @FearFactory and Divine Heresy if u feel u got what it takes send video to dinonewproject@gmail.com

— Dino Cazares (@DinoCazares) April 3, 2020″