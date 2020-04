BPMD, le super groupe composé de Bobby « Blitz » Ellsworth (Overkill), Phil Demmel (Vio-lence/ex-Machine Head), Mike Portnoy (The Winery Dogs, ex-Dream Theater, etc.) et Mark Menghi (Metal Allegiance), vient de dévoiler les détails de son album « American Made » prévu pour le 12 juin chez Napalm Records. Une vidéo a également été dévoilée pour le titre « Toys In The Attic« , une reprise d’AEROSMITH.

01 – “Wang Dang Sweet Poontang” (Ted Nugent cover)

02 – “Toys In The Attic” (Aerosmith cover)

03 – “Evil” (Cactus/Willie Dixon cover)

04 – “Beer Drinkers & Hell Raisers” (ZZ Top cover)

05 – “Saturday Night Special” (Lynyrd Skynyrd cover)

06 – “Tattoo Vampire” (Blue Öyster Cult cover) (feat. Buck Dharma)

07 – “D.O.A.” (Van Halen cover)

08 – “Walk Away” (James Gang cover)

09 – “Never in My Life” (Mountain cover)

10 – “We’re An American Band” (Grand Funk Railroad cover)