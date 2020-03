Vers une annulation des manifestations musicales en juin et juillet ?

C’est en tout cas ce que vient de déclarer le très informé Zegut, je cite: « D’après mes informations il va y avoir le report ou l’annulation de manifestations musicales en juin et juillet.« .

On ne peut pas dire que l’on puisse être étonné. En effet, avec les 15 jours supplémentaires de confinement, qui seront vraisemblablement reconduits pour 15 de plus si on en croit les 6 semaines minimum de confinement pour contenir la pandémie des autres pays, il est difficile de croire que quelques semaines après on puisse encore imaginer des rassemblements de dizaine de milliers de personnes pour des festival. Surtout si on ne veut pas se retrouver avec un retour du virus et c’est probablement tout l’Eté qui sera encore très surveillé.

Ca va donc devenir très compliqué pour nos événements préférés…