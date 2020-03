Un nouveau super groupe avec Phil Anselmo (Down, Pantera…) et Kerry King (Slayer)

C’est une rumeur qui devient de plus en plus concrète suite à un échange en Paul Bostaph (Slayer) et Jason Bittner (Overkill). En effet, Paul Bostaph aurait laissé entendre qu’il bossait sur un nouveau projet et Jason Bittner, qui semble bien informé, d’ajouter que c’était avec avec Kerry King (Slayer) et Phil Anselmo (Down). Ils seraient également rejoints par Gary Holt (Slayer, Exodus).

Il va falloir attendre encore un peu avant d’avoir confirmation mais ça pourrait être quelque chose d’ENORME 🙂

On espère pouvoir vous en dire plus très prochainement…