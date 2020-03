Communiqué: SILENCE OF THE ABYSS dévoile une Lyric vidéo pour « Nothing at All »

Extrait du nouvel album « Unease & Unfairness » à paraitre le 13 mars 2020 via M&O Music.

Le groupe Silence Of The Abyss, tout droit venus de Corse, nous emmène dans les profondeurs d’un univers organique aux accents méditerranéens.

Après un premier EP éponyme sorti en 2017, le groupe sort son premier album « Unease & Unfairness ».