BLACK BOMB A, SIDILARSEN, BETRAYING THE MARTYRS, TREPALIUM, SMASH HIT COMBO, THINK OF A NEW KIND s’unissent pour soutenir les équipes de soignants de France

Alors que nous sommes en plein confinement, BLACK BOMB A, SIDILARSEN, BETRAYING THE MARTYRS, TREPALIUM, SMASH HIT COMBO, THINK OF A NEW KIND ont décidé de s’associer autour d’un collectif appelé « DROPDEAD CHAOS » afin de mettre l’expérience et le talent de ses musiciens au service d’une cause : soutenir le combat mené actuellement par les équipes de soignants de France.

Premier single “Black Thoughts” le 03 Avril !

Tous les bénéfices de ce morceau seront reversés à la Fondation de France.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/dropdeadchaos/