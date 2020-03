PEARL JAM en écoute immersive lors d’une soirée exceptionnelle

Communiqué: LE 25 MARS 2020, PEARL JAM & ABRAMORAMA présentent « GIGATON » EN FORMAT DOLBY ATMOS

UNE EXPÉRIENCE AUDIO-VISUELLE UNIQUE DIFFUSÉE DANS PLUS DE 200 SALLES DE CINEMA TRAVERS LE MONDE DONT 6 VILLES EN FRANCE :

Fenouillet (31) / Kinepolis Fenouillet

Lomme (59) / Kinepolis Lomme

Metz (57) / Kinepolis Metz

Nancy (54) / Kinepolis Nancy

Nimes (30) / Kinepolis Nimes

Brétigny sur Orge (91) / Kinepolis Brétigny

« GIGATON » le nouvel album de PEARL JAM sera disponible en CD, vinyle et digital le 27 mars 2020.

PEARL JAM donnera un concert unique en France le dimanche 19 juillet au festival Lollapalooza.

Pearl Jam et Abramorama ont le plaisir d’annoncer le Gigaton Listening Experience – un événement audio-visuel exceptionnel qui se déroulera le 25 mars prochain, et pour un soir seulement, dans plus de 200 salles de cinéma équipées en format Dolby Atmos. En France, six complexes Kinepolis présenteront cette soirée à Fenouillet, Lomme , Metz, Nancy, Nimes et Brétigny sur Orge.

Cette expérience immersive sur grand écran précédera la sortie de « Gigaton », le très attendu nouvel album de Pearl Jam, le 27 mars 2020, sur Republic Records (une division d’Universal Music Group)

Le Gigaton Listening Experience offre l’occasion de découvrir, dans son intégralité, ce nouvel album en qualité Dolby Atmos. Cette séance écoute immersive permettra donc aux fans de Pearl Jam de se plonger dans ce disque et de l’apprécier dans des conditions particulièrement exceptionnelles.

« C’est une façon totalement unique de découvrir cet album », explique Josh Ewans

le producteur de « Gigaton » . « Je suis impatient de voir les fans pouvoir s’immerger dans le son de façon aussi intense et de découvrir ainsi chaque arrangements et atmosphère qui forment chaque chanson tout en restituant parfaitement la prestation des musiciens ».



Le Gigaton Listening Experience sera illustré par une série de visuels créés et choisis pour l’occasion par l’artiste et réalisateur Evolve, qui a également réalisé le clip vidéo pour le premier single » Dance of the Clairvoyants »



Pearl Jam poursuit ainsi sa collaboration créative de longue date avec Abramorama Office, organisateur d’un tel événement pour la quatrième fois, après « Imagine in Cornice » réalisé par Danny Clinch en 2007, « Pearl Jam Twenty » réalisé par Cameron Crowe en 2011 et « Let’s Play Two » également dirigé par Clinch en 2017.

Pearl Jam a déjà dévoilé deux singles extraits de ce nouvel : » Dance of the Clairvoyants » et » SuperBloodWolfmoon »



« Gigaton », 11ème album studio du groupe de Seattle, est co-réalisé par Josh Evans et Pearl Jam. Il marque le grand retour du groupe depuis son succès aux Grammy Awards avec l’album « Lightning Bolt », datant de 2013. Dolby Atmos sublime sans compromis la palette créative des artistes et place le spectateur/auditeur au centre de la vision du groupe, plus proche que jamais des titres adulés par les fans. Les instruments et les voix sont diffusés avec une incroyable clarté, rendant l’immersion sonore totale. Pour plus d’informations sur Dolby Atmos, visitez le site music.dolby.com

Pearl Jam : Eddie Vedder (chant / guitare), Mike McCready (guitare), Stone Gossard (guitare), Jeff Ament (basse), Matt Cameron (batterie)