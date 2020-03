METALLICA dévoile la série « Metallica Mondays », un concert complet en vidéo chaque lundi

METALLICA vient de démarre une nouvelle série en vidéo avec la diffusion de ses concerts complets tous les lundi. Le groupe a démarré hier soir avec le concert du 8 juin 2019 à Slane Castle en Irelande. La VOD est à voir ci-dessous.

Setlist:

“Hardwired”

“The Memory Remains”

“Ride The Lightning”

“Whiskey In The Jar” (cover)

“The Unforgiven”

“Now That We’re Dead”

“Moth Into Flame”

“Sad But True”

“Halo On Fire”

“Frantic”

“One”

“Master Of Puppets”

“For Whom The Bell Tolls”

“Creeping Death”

“Seek & Destroy”

Encore:

“Spit Out The Bone”

“Nothing Else Matters”

“Enter Sandman”