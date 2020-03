Un Live de SLIPKNOT au Resurrection Fest en juillet dernier vient d’être publié par les organisateurs sur youtube. Il s’agit du concert complet qui a eu lieu le 5 Juillet et qui comportait 17 titres:

“People=Shit”

“(sic)”

“Get This”

“Unsainted”

“Disasterpiece”

“Before I Forget”

“The Heretic Anthem”

“Psychosocial”

“The Devil In I”

“Prosthetics”

“Vermillion”

“Custer”

“Sulfur”

“All Out Life”

“Duality”

“Spit It Out”

“Surfacing”