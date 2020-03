Le Kave Fest lance une campagne de Crowdfunding

Communiqué: Kaviens, Kaviennes !

Comme vous le savez, c’est l’hécatombe niveau concerts…

En espérant que la propagation du virus freine d’ici là, on vous rappelle le Kave Fest est bel et bien maintenu !

Cependant, la date approche à (très) grand pas, et vous n’êtes pas sans savoir que passer d’un jardin à un château, c’est prendre des risques.

C’est pourquoi nous avons besoin de VOUS !

Nous lançons officiellement notre Krowdfunding – Kave Fest 2020 !

Pour être clair avec vous, le résultat obtenu nous importe peu, nous ferons tout pour que cette édition du Kave Fest ait lieu.

Sachez qu’en cas d’annulation pour des raisons de sécurité, de santé ou autre, vous serez bien évidemment remboursés de vos dons.

Cette recherche de financement servira à améliorer tous nos services afin de vous offrir un festival digne de ce nom (tous les détails sur la Kampagne Ulule).

C’est pour cela que l’on vous invite, plus que jamais, à donner, à continuer de soutenir la scène musicale française, et à partager un maximum cette Kampagne. C’est toujours mieux que de déprimer chez soi !

https://fr.ulule.com/kave-fest-2020/

Et vous n’êtes pas sans savoir qu’avec un geste fort de votre part, votre bénéficierez d’un véritable titre de noblesse kavien, sans oublier votre pass Kave Fest 2020 en exclusivité (et moins chère !)

Bref, vous l’aurez compris, on Kompte vraiment sur vous, et malgré les circonstances actuelles, on vous garantit du grand… du très grand !

Prenez soin de vous, de vos proches et toussez dans votre Koude bordel !

La Kave

