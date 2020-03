Le chanteur de RAMMSTEIN atteint du COVID-19 en soins intensifs

C’est le quotidien allemand BILD qui vient d’en faire l’annonce, Till Lindeman, le fontman de RAMMSTEIN, est hospitalisé en soins intensifs à Berlin après avoir été contaminé par le COVID-19. Il aurait ressent les premiers symptômes le 15 Mars dernier lors d’un concert à Moscou. A noter que Till Lindeman se sent mieux et que son pronostic vital n’est plus engagé.

[EDIT 28/03/2020]: RAMMSTEIN a annoncé que Till Lindeman avait bien été hospitalisé mais qu’il n’était pas positif au COVID-19.