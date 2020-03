LACUNA COIL annule sa tournée à cause du Coronavirus

LACUNA COIL vient d’annoncer devoir annuler sa tournée qui devait l’emmener vers l’Asie du Sud-Est. En effet, le Coronavirus bloque désormais plusieurs régions d’Italie dont celle d’origine du combo italien.

Le groupe a déclaré:

« Nous regrettons d’informer nos fans bien-aimés de l’Asie du Sud-Est qu’en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous devons annuler nos prochains concerts à Dubaï, Bangkok, Melbourne, Sydney, Tokyo, Osaka, Singapour et Jakarta. Notre région d’origine, la Lombardie, en Italie, est au milieu d’une épidémie de coronavirus.

Bien que l’annulation soit déchirante pour nous, la santé et la sécurité de chacun doivent venir en premier et cela inclut nos fans. Nous sommes convaincus que cette urgence sera bientôt maîtrisée et nous pourrons reprendre la route vers vous. Merci de votre compréhension et de votre sécurité. »