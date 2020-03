KUBLAI KHAN annonce une tournée européenne en Septembre

KUBLAI KHAN annonce une première tournée en Europe et en tête d’affiche. Le groupe sera accompagné Justice For The Damned, Antagonist A.D. and I AM.

Le groupe passera par Paris le 19 septembre prochain.

09/04 Bochum, GER – Matrix

09/05 Haarlem, NET – Patronaat

09/06 Hamburg, GER – Hafenklang

09/07 Gothenburg, SWE – Fangelset

09/08 Sobord, GEn – Richter

09/09 Berlin, GER – Cassiopeia

09/10 Hannover, GER – Mephisto

09/11 Leipzig, GER – Conne Island

09/12 Prague, CZE – 007

09/13 Nurnberg, GER – Z-Bau

09/14 Vienna, AUT – Arena

09/15 Munich, GER – Backstage

09/17 Aarau, SWI – Kiff

09/18 Wiesbaden, GER – Schlachthof

09/19 Paris, FRA – Gibus

09/20 Bristol, UK – The Exchange

09/21 Manchester, UK – Rebellion

09/22 Glasgow, UK – G2

09/23 Leeds, UK – Key Club

09/24 London, UK – Underworld

09/25 Brighton, UK – Bash At The Beach

09/25 Aarschot, BEL – De Klinker