Jamey Jasta (Hatebreed) et Howard Jones (Light The Torch, ex-Killswitch Engage) viennent de s’associer pour un nouveau projet intitulé « Black Alpaca » et dévoilent le titre du même nom en version démo. L’origine du titre provient de la série « Metal Dudes Doing Non Metal Things », lorsqu’ils avaient visité ensemble un Zoo en 2018.