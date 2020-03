ILL NINO dévoile une vidéo pour « Sangre »

ILL NINO vient de publier une nouvelle vidéo pour le titre « Sangre ». Il s’agit du nouveau line up du groupe suite à la disputé autour de la marque du groupe entre le batteur Dave Chavarri, le bassiste Lazaro Pina et le reste du groupe. Ils ont obtenu le droit de continuer avec le noom du groupe et c’est le chanteur Marcos Leal (Shattered Sun), l’ex-Upon A Burning Body, le guitariste Sal Dominguez et le guitariste Jes Dehoyos de Sons Of Texas qui les ont rejoint.

L’ancien chanteur Cristian Machado, le guitariste Ahrue Luster et l’autre guitariste Diego Verduzco vont désormais suivre d’autres projets.