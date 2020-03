Greg Puciato (ex-The Dillinger Escape Plan) va sortir un album solo cette année et vient d’en dévoiler un premier single intitulé « Fire For Water ». Le single a été dévoilé lors de l’émission sur la BBC Radio 1, « Rock Show With Daniel P Carter ».

C’est à écouter sur le site de la BBC à la 47:16 minutes de l’émission: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000fyyz.

Le single devrait être disponible aujourd’hui.