GATECREEPER annonce une tournée européenne et française en Juin…

GATECREEPER vient d’annoncer une nouvelle tournée qui va démarrer le 20 Juin avec plusieurs dates en France. Difficile de dire, si le début va vraiment pouvoir se faire…

06/20 Copenhagen, DEN – Copenhell

06/21 Karlsruhe, GER – Substage (feat. Obituary)

06/22 Frankfurt, GER – Zoom (feat. Obituary)

06/23 Dortmund, GER – Junkyard (feat. Obituary)

06/25 Nurnberg, GER – Z-Bau (feat. Obituary)

06/26 Bourlon, FRA – Rock in Bourlon Festival

06/27 Ferropolis, GER – Full Force Festival

06/29 Rouen, FRA – Le 3 Pieces

07/02 Rennes, FRA – Superbowl Of Hardcore

07/02 Toulouse, FRA – Connexion

07/03 Clermont-Ferrand, FRA – Raymond Bar

07/04 Ieper, BEL – Ieperfest

07/05 Tilburg, NET – Little Devil

07/07 Bristol, UK – Exchange

07/08 Manchester, UK – The Star and Garter

07/09 Glasgow, UK – Audio

07/10 Birmingham, UK – Dead Wax

07/11 London, UK – Boston Music Room

07/12 Paris, FRA – Glazart

07/16 Anykšciai, LIT – Devilstone Festival

07/17 Trutnov, CZE – Obscene Extreme Festival

07/18 Dour, BEL – Dour Festival

08/07 Jaromer, CZE – Brutal Assault

08/08 Sinzendorf, GER – Void Festival

08/09 Bern, SWI – Rossli Bar

08/11 Bratislva, SLO – Kulturak Klub

08/12 Kosice, SLO – Collosseum

08/13 Dinkelsbuhl, GER – Summer Breeze

08/14 Francavilla al Mare, ITA – Frantic Festival

08/15 Saint-Nolff, FRA – Motocultor Fest

08/18 Hengelo, NET – Innocent

08/19 Rotterdam, NET – V11

08/20 Arnhem, NET – Willemeen

08/21 Andernach, GER – Deathfeast Festival

08/22 Helsinki, FIN – Helsinki Death Fest

08/23 St. Petersburg, RUS – Zoccolo 2.0

08/24 Moscow, RUS – Gorod